البرلمان "يجرب حظه" يوم السبت في القراءة الثانية لقانون الانتخابات

شفق نيوز / أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، جدول اعماله لجلسته البرلمانية المقبلة يوم السبت المقبل والتي تتضمن خمس فقرات لمناقشتها أبرزها تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلسة السبت، التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الامام الأعظم، كما تتضمن الجلسة تقرير ومناقشة "القراءة الثانية" لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018".

وتتضمن الجلسة أيضا تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تعديل الامر رقم (15) لسنة 2004 بشأن تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط، وتقرير ومناقشة ( القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء، وتقرير ومناقشة ( القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل".

وكان مجلس النواب العراقي أخفق، في 23 شباط 2023، في عقد جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وقرر إرجاء عقدها إلى الأسبوع المقبل.

وادرج تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2008 الوارد من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم) ضمن جدول اعمال مجلس النواب هذا اليوم، فيما تم تأجيل انعقاد الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان شاخه وان عبد الله لمدة نصف ساعة.

من جهته عزا مصدر برلماني في تصريح لوكالة شفق نيوز، الاخفاق في عقد الجلسة، يوم 23 شباط 2023، الى عدم تحقيق النصاب القانوني بالحضور جراء الاعتراض الحاصل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وأضاف أن النواب المستقلين هم السبب الرئيسي في عدم انعقاد جلسة البرلمان بعد مشادة كلامية قد حصلت داخل كافتيريا البرلمان فيما بينهم.