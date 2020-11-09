البرلمان يجتمع بالكاظمي لبحث قانون تمويل العجز والموازنة

شفق نيوز/ يجتمع البرلمان العراقي متمثلاً باللجنة المالية، يوم الاثنين، برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانوني تمويل العجز وموازنة العام المقبل 2021.

وأبلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، إن اللجنة المالية النيابية ستجتمع اليوم، برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانون تمويل العجز المالي وإرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2021 إلى البرلمان.

على صعيد آخر، أشار مصدر نيابين إلى أن لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي ستستضيف نائب رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والكادر الفني فيها لبحث خطة المفوضية واستعداداتها بشأن اجراء الانتخابات المبكرة .

ولم تقر السلطات العراقية حتى الآن موازنة لعام 2020 بسبب تراجع الإيرادات المالية أثر تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تبعات فيروس "كورونا".

وتكافح الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى، جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.

وكشف مصدر في وزارة المالية العراقية، في وقت سابق، عن عزم الوزارة ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام المقبل 2021 الى مجلس الوزراء لإقرارها نهاية الشهر الجاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن وزارة المالية سترسل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 الى مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين، مبيناً أن المجلس سيصوت على قانون الموازنة نهاية شهر تشرين الثاني الجاري.