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البرلمان يتقصى عن ضحايا "تشرين" والمغيبين ويخاطب الحكومة لإرسال الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2022-02-07T11:56:45+0000
البرلمان يتقصى عن ضحايا "تشرين" والمغيبين ويخاطب الحكومة لإرسال الموازنة

شفق نيوز/ وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، على طلب النائب المستقل سجاد سالم بتشكيل لجنة مؤقتة متخصصة لتقصي الحقائق حول ضحايا "ثورة تشرين" والمعتقلين والمغيبين.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "مهمة اللجنة هي تقصي الحقائق وتحديد هوية الجناة ، وإقامة العدالة الانتقالية، وإزالة كافة الآثار السلبية التي نتجت عن قمع التظاهرات".

وفي السياق، وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الامانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لإرسال الموازنة الاتحادية لعام 2022، بحسب بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس.

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