البرلمان يترك الوقت مفتوحا لجلسة الموازنة والمالية النيابية تعقد إجتماعاً حاسماً

شفق نيوز / ترك مجلس النواب العراقي، وقت جلسته المقرر عقدها يوم السبت، للتصويت على الموازنة الاتحادية لسنة 2021 مفتوحا، فيما ستعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعاً حاسماً لمناقشة نصوص مشروع قانون الموازنة.

وذكر مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس النواب لم يحدد وقتا لانعقاد جلسة اليوم، بسبب عدم وجود اتفاق سياسي رسمي للتصويت على قانون الموازنة".

وأوضح المصدر، أن "الوقت المحدد من قبل رئاسة البرلمان بشأن انعقادها كان روتينيا، حسب النظام الداخلي لمجلس النواب"، مشيرا إلى أن "وقت انعقاد الجلسة يتراوح بين 2 ظهرا إلى 5 عصراً".

وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية، ستعقد اجتماعا (حاسما) لمناقشة بعض مواد الموازنة، وإعادة صياغتها، وبعدها يعقد البرلمان جلسته للتصويت على مشروع القانون".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب أمس الجمعة، جلسة للتصويت على قانون الموازنة العامة لسنة 2021، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية آلت دون ذلك، لتقرر رئاسة البرلمان تأجيل التصويت إلى السبت، لاستكمال المناقشات بين النواب واللجنة المالية.