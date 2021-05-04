البرلمان يتخذ أول خطوة لتكليف وزير جديد للصحة: سيكون بعيدا عن المحاصصة

شفق نيوز/ أعلن عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، يوم الثلاثاء، ان اللجنة ستقدم ثلاثة اسماء بديلة عن وزير الصحة المستقيل حسن التميمي.

وقال الموسوي، النائب عن كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري الذي ينتمي إليه وزير الصحة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الشخصيات التي سيقع عليها الاختيار ستكون بعيدة كل البعد عن المحاصصة سعيا للنهوض بالواقع الصحي في البلاد".

واضاف ان لجنة الصحة النيابية "حريصة جدا في اختيارها لشخصيات مهنية لشغل منصب وزير الصحة لتقديمها الى رئيس الوزراء بأسرع وقت ممكن".

وقدّم وزير الصحة حسن التميمي، في وقت سابق من اليوم استقالته من منصبه إلى الحكومة العراقية على خلفية حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، وفقا لما أفاد به مصدر لوكالة شفق نيوز.

ووافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على طلب الاستقالة الذي قدمه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.

وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (140 لسنة 2021) بشأن حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب وتضمنت فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الاداري ومسؤول الدفاع المدني واعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية.

كما تضمنت القرارات إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (140 لسنة 2021) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.