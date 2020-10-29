البرلمان يتحرك لإقرار قانون الجرائم الإلكترونية ضمن "الأفضل عالمياً"

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، عن استضافة المسؤولين في جهاز الأمن الوطني لمناقشة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تمهيدا لإقراره بالجلسات المقبلة لمجلس النواب.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة عقدت، صباح اليوم، اجتماعا بحضور النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي استضافت به عدد من المسؤولين والخبراء في جهاز الامن الوطني لمناقشة مواد وفقرات قانون مكافحة الجرائم الالكترونية".

وأضاف أنه "خلال الاجتماع تم الاستماع الى ملاحظات المسؤولين والخبراء على مواد القانون ومدى إمكانية إضافتها وتطبيقها".

وبين الغانمي، ان "قانون مكافحة الجرائم الالكترونية سيكون من بين القوانين الافضل عالميا"، مشيرا الى ان "المواطن العراقي هو المستفيد الأول من إقراره".

ولفت الى ان "تم تضمين جميع الملاحظات والمقترحات من اجل تضمينها وتمهيدا لاقرار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الجلسات المقبلة لمجلس النواب".



