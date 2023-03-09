البرلمان يبدأ باستجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي

شفق نيوز/ شرع مجلس النواب، يوم الخميس، باستجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي وفقا لما هو مدرج في جدول اعمال جلسة اليوم البرلمانية.

وافتتح رئيس المجلس محمد الحلبوسي أعمال الجلسة الـ13 للدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الأول بعد إكتمال النصاب القانوني لها بحضور 191 نائباً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المجلس بدأ باستجواب مجلس الأمناء بعد تقديم الفقرة الخاصة بذلك ضمن جدول أعمال الجلسة.

وأضاف أن مجلس النواب صوت على ان يكون حسين علي مردان بديل عدنان الجابري من لجنة اختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان.

يذكر أن المجلس كان قد اردج استجواب مجلس الأمناء في آخر فقرة ضمن جدول أعمال جلسة اليوم.