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البرلمان والحكومة يتفقان على تنسيق العمل بينهما للإسراع بإقرار الموازنة والادارة "العلمية" للدولة

Category: سیاسة

Date: 2022-11-14T13:53:58+0000
البرلمان والحكومة يتفقان على تنسيق العمل بينهما للإسراع بإقرار الموازنة والادارة "العلمية" للدولة

شفق نيوز/ اتفق مجلس النواب العراقي ورئاسة الوزراء، يوم الاثنين، على ضرورة تقديم قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، والاعتماد على الكفاءات العلمية في ادارة الدولة، فيما شددا على "تعضيد" العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاقرار القوانين المعطلة.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاخير ترأس وفداً نيابياً يضم اعضاء تحالف العراق المستقل للقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مقر الحكومة، للتباحث في عدد من الملفات.

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تعضيد التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار القوانين الهامة التي تمس حياة المواطنين واقتصاد البلد وتفعيل القوانين المعطلة، فضلاً عن اعطاء السلطات والأجهزة الرقابية دوراً اكبر للقيام بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام والحد من الفساد".

واكد المجتمعون، وفق البيان، على "ضرورة الإسراع في تقديم وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة، والاعتماد على الكفاءات العلمية في ادارة مفاصل الدولة لتقديم نتائج ملموسة على ارض الواقع وتحقيق تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، اضافة لدعم القطاعين الصناعي والزراعي وتشجيع الاستثمار لتفعيل القطاع الخاص".

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