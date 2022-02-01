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عبدالله معلقا على مبادرة بارزاني: الكورد كانوا ومازالوا الداعم الرئيسي لإستقرار البلاد

Category: سیاسة

Date: 2022-02-01T13:48:10+0000
عبدالله معلقا على مبادرة بارزاني: الكورد كانوا ومازالوا الداعم الرئيسي لإستقرار البلاد

شفق نيوز/ دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، يوم الثلاثاء، إلى استمرار التنسيق والتعاون بين القوى الوطنية وأطراف العملية السياسية في العراق.

وأعتبر عبدالله مبادرة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بأنها "أوضحت الرؤية الوطنية للقيادة الكوردستانية لحل الأزمة السياسية والانسداد وجمع الشركاء للمضي بالعملية السياسية"

وجاء حديثه خلال لقائه مساء اليوم وفداً من المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي برئاسة علي الغبان وعدد من أعضاء المكتب السياسي، وفقا لبيان صادر عن مكتب عبدالله.

وذكر البيان أنه "جرى بحث الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الكتل النيابية لتمرير القوانين والتشريعات اللازمة التي تتعلق بالجانب الخدمي ومساندة الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات".

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس النواب العراقي قوله: إن "الكورد كانوا ومازالوا الداعم الرئيسي لإستقرار البلاد وجهودهم مستمرة لإنجاح العملية السياسية".

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