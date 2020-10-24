سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

البرلمان بصدد تمرير ملحق الدوائر الانتخابية باستثناء محافظتين

Category: سیاسة

Date: 2020-10-24T13:50:18+0000
البرلمان بصدد تمرير ملحق الدوائر الانتخابية باستثناء محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم البست، بأن مجلس النواب سيقوم بالتصويت على ملحق الدوائر الانتخابية المتفق عليه بين الكتل النيابية، مشيرا إلى تأجيل التصويت على دوائر محافظتين إلى الجلسات المقبلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز أن "البرلمان سيصوت على ملحق الدوائر الانتخابية المتفق عليها بين الكتل النيابية فيما سيتم تأجيل التصويت على ملحق دوائر محافظتي نينوى وكركوك".

وبين المصدر أن "التصويت على ملحق نينوى وكركوك سيتم خلال اليومين المقبلين بعد الوصول الى اتفاق نهائي بشأنها بين القوى السياسية". 

وكان مصدر نيابي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بوقت سابق السبت، إن "نوابا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يعقدون اجتماعا مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور نواب محافظتي نينوى وكركوك لحسم موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظتين". 

وصوت البرلمان بالموافقة، مطلع الأسبوع الماضي، على اقتراح يتحدد بموجبه عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة.

ونص الاقتراح على أنه "تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة".

وتشغل النساء نسبة 25 في المئة من مقاعد البرلمان بموجب الكوتا.

واستناداً إلى مقاعد النساء في كل محافظة، فإن توزيع الدوائر الانتخابية سيكون كالتالي: ١٧ في بغداد، و٨ في نينوى، و٦ في البصرة، و٥ في ذي قار والسليمانية، و٤ في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، و٣ في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى. 

وواجه المقترح اعتراض كتل سياسية، أبرزها الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ونواب الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجيل الجديد وبعض نواب نينوى.


related

إرجاء التصويت على الدوائر الانتخابية بعد انسحاب نواب

Date: 2020-10-24 12:14:00
إرجاء التصويت على الدوائر الانتخابية بعد انسحاب نواب

احتدام الخلافات حول "الدوائر" يضع جلسة البرلمان في مهب الريح

Date: 2020-09-26 12:13:38
احتدام الخلافات حول "الدوائر" يضع جلسة البرلمان في مهب الريح

الاحزاب الكوردستانية تتوصل لتفاهمات ازاء الدوائر الانتخابية

Date: 2020-10-06 10:53:33
الاحزاب الكوردستانية تتوصل لتفاهمات ازاء الدوائر الانتخابية

بعد تأخر 4 ساعات.. بدء جلسة البرلمان الخاصة بحسم الدوائر الانتخابية

Date: 2020-09-26 12:59:52
بعد تأخر 4 ساعات.. بدء جلسة البرلمان الخاصة بحسم الدوائر الانتخابية

تحديد موعد نهائي لاستلام مقترحات بشأن الدوائر الانتخابية

Date: 2020-09-07 20:31:33
تحديد موعد نهائي لاستلام مقترحات بشأن الدوائر الانتخابية

انسحابات وتمرد.. الخلافات تعصف بجلسة البرلمان العراقي

Date: 2020-09-26 13:29:01
انسحابات وتمرد.. الخلافات تعصف بجلسة البرلمان العراقي

اختلال نصاب البرلمان بعد تمرير مقترح بشأن الدوائر الانتخابية

Date: 2020-10-10 12:16:28
اختلال نصاب البرلمان بعد تمرير مقترح بشأن الدوائر الانتخابية

البرلمان يُلقي باللائمة على مشاجرة بين أعضائه في عدم تمرير الدوائر الانتخابية

Date: 2020-10-16 11:17:19
البرلمان يُلقي باللائمة على مشاجرة بين أعضائه في عدم تمرير الدوائر الانتخابية