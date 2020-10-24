البرلمان بصدد تمرير ملحق الدوائر الانتخابية باستثناء محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم البست، بأن مجلس النواب سيقوم بالتصويت على ملحق الدوائر الانتخابية المتفق عليه بين الكتل النيابية، مشيرا إلى تأجيل التصويت على دوائر محافظتين إلى الجلسات المقبلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز أن "البرلمان سيصوت على ملحق الدوائر الانتخابية المتفق عليها بين الكتل النيابية فيما سيتم تأجيل التصويت على ملحق دوائر محافظتي نينوى وكركوك".

وبين المصدر أن "التصويت على ملحق نينوى وكركوك سيتم خلال اليومين المقبلين بعد الوصول الى اتفاق نهائي بشأنها بين القوى السياسية".

وكان مصدر نيابي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بوقت سابق السبت، إن "نوابا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يعقدون اجتماعا مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور نواب محافظتي نينوى وكركوك لحسم موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظتين".

وصوت البرلمان بالموافقة، مطلع الأسبوع الماضي، على اقتراح يتحدد بموجبه عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة.

ونص الاقتراح على أنه "تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة".

وتشغل النساء نسبة 25 في المئة من مقاعد البرلمان بموجب الكوتا.

واستناداً إلى مقاعد النساء في كل محافظة، فإن توزيع الدوائر الانتخابية سيكون كالتالي: ١٧ في بغداد، و٨ في نينوى، و٦ في البصرة، و٥ في ذي قار والسليمانية، و٤ في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، و٣ في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى.

وواجه المقترح اعتراض كتل سياسية، أبرزها الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ونواب الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجيل الجديد وبعض نواب نينوى.



