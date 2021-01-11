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البرلمان بصدد تشريع قانون جديد لانتخابات المحافظات

Category: سیاسة

Date: 2021-01-11T05:35:15+0000
البرلمان بصدد تشريع قانون جديد لانتخابات المحافظات

شفق نيوز/ تتجهُ اللجنة القانونية في مجلس النواب نحو تشريع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي لصحيفة الصباح الحكومية؛ إن "البرلمان سبق له أن شرع قانونا لانتخابات مجالس المحافظات الماضية"، مشيراً إلى أن “نظام سانت ليغو كان معتمداً آنذاك".

واضاف ان "البرلمان صوت على قانون الانتخابات، ما حدا باللجنة إلى إجراء التحضيرات اللازمة لإعداد قانون انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وفقا للنظام الذي تسير عليه انتخابات مجلس النواب المقبلة".

من جانبه، اوضح نائب رئيس اللجنة محمد الغزي الصحيفة الرسمية، أن "القانون سيكون شبيهاً بقانون انتخابات مجلس النواب، بصيغة عدد الدوائر الانتخابية".

وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في أيار 2018، لكنها أُرجئت إلى أيلول 2018 ومن ثم إلى تشرين الأول من العام نفسه، ثم أُرجئت مجددا إلى نيسان 2020، قبل قرار البرلمان بإلغاء هذه المجالس.

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