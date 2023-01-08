البرلمان الإيراني يهاجم السوداني والصدر بلغة استعلائية ويطالبهما بالاعتذار: الشعب العراقي غير راض

شفق نيوز / هاجم البرلمان الإيراني، يوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بلغة بدت "استعلائية" وذلك على خلفية تصريحات بشأن بطولة كأس الخليج بنسختها الـ25 التي تستضيفها البصرة.

وأشار نائب أهالي مدينة تفرش، في البرلمان الايراني، ولي الله بياتي، بحسب تصريحات أوردتها وكالة فارس، إلى التصريحات الأخيرة التي أطلقها الصدر، ورئيس وزراء محمد شياع السوداني، لاستخدامهما مفردة "الخليج العربي" بدلا من تسميته الأصلية (الخليج الفارسي) الذي كان بهذا الاسم على مر الدهور والعصور وسيبقى إلى الأبد، وفق قوله.

وشدد بياتي، على ضرورة امتداد العلاقات بين إيران والعراق إلى التاريخ، مؤكداً أن "الشعب العراقي غير راض عن اطلاق مثل هذه المفردات".

وتابع: أوصي الصدر والسوداني، بمراجعة مرحلة الدفاع المقدس (حرب صدام على ايران عام 1980-1988) عندما هاجم صدام ايران واحتل جزءا منها، إلا أن الشعب وقف جبهات الحرب ولم يسمح للعدو باحتلال شبر واحد من أرض الوطن".

ودعا البرلماني الايراني، الصدر والسوداني، إلى "الاعتذار لإرضاء الشعبين العراقي والإيراني اللذين يعتبران يدا واحدة، وعدم إثارة الخلافات بين كلا الشعبين"، مديناً في الوقت نفسه إطلاق مثل هذه التصريحات التي تتنافى مع مصالح الشعبين العراقي والإيراني، على حد وصفه.

تتمة ..