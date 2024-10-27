البرلمان العربي يوافق على مقترح عراقي لملاحقة اسرائيل دولياً.. وثيقة

شفق نيوز/ وافق البرلمان العربي، اليوم الأحد، بالإجماع على مقترح عراقي لملاحقة إسرائيل دولياً.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن البرلمان العربي وافق خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بالإجماع على طلب مقدم من نائب رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب العراقي أحمد الجبوري، بتشكيل فريق برلماني للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لرفع دعاوى قضائية ضد اسرائيل.

وأوضح المصدر، أن الموافقة جاءت برفع دعاوى ضد "جيش الاحتلال الصهيوني"، وذلك على خلفية ارتكابه جرائم إبادة وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.