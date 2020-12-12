البرلمان العربي يرحب بحوار بغداد-أربيل وصولاً لتوزيع عادل للثروات

شفق نيوز/ أعرب البرلمان العربي يوم السبت عن ترحيبه بالحوار القائم بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان بشأن المشاكل المالية العالقة وصولا إلى توزيع عادل للثروة.

جاء ذلك في خلال جلسته العامة في العاصمة المصرية القاهرة، وفق بيان وزعه مجلس النواب العراقي.

وأكد البرلمان العربي "دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، لاستعادة الأمن والاستقرار وجمع السلاح وجعله بيد الدولة وأجهزتها الأمنية حصرا، وتمكينها من فرض سلطة القانون فضلا عن ضرورة توفير الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين".

ورحب البرلمان العربي "بالحوار القائم بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان لحل الملفات العالقة لما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين ابناء الشعب العراقي الشقيق".

وأشار إلى أن "استمرار المخاطر والتهديدات التي يمثلها تنظيم داعش في العراق وقيامه بعمليات إرهابية متكررة واستهدافه القوات المسلحة العراقية والمنشآت المدنية العراقية والمواطنيين العراقيين، واحتفاظ التنظيم بخلايا نائمة في مناطق مختلفة بالعراق، تمكنه من شن هجمات إرهابية بين فترات متباينة، تستوجب من الدول العربية دعم جهود الحكومة العراقية في محاربة التنظيم والقضاء على فلوله".

وشدد البرلمان العربي على "تضامنه التام مع جمهورية العراق ودعمها في تحقيق أمنها واستقرارها وصون وحدتها الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للإعتداءات الخارجية المتكررة على الاراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره".

ودعا، الدول العربية، الى "تطوير وتكثيف علاقاتها الرسمية والشعبية مع جمهورية العراق وعلى كافة المستويات، تعزيزاً لحاضنته العربية، وحماية لاستقراره وأمنه القومي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الامن القومي العربي".

وأعرب البرلمان العربي عن "ترحيبه بإتفاق العراق والسعودية، في 18/11/2020، على إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي أمام التبادل التجاري بين البلدين، وتثمين هذه الخطوة الإيجابية لدورها الكبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والشعبية بين البلدين الشقيقين".