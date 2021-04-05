سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البرلمان العربي عن زيارة الكاظمي للسعودية والإمارات: تعزز العمق العربي للعراق

Category: سیاسة

Date: 2021-04-05T10:16:32+0000
البرلمان العربي عن زيارة الكاظمي للسعودية والإمارات: تعزز العمق العربي للعراق

شفق نيوز / أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، يوم الاثنين، بزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية والإمارات، عادها خطوة هامة لتعزيز الحاضنة العربية للعراق.

ودعا العسومي، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان العربي، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، الكاظمي، إلى "تكثيف هكذا زيارات على مستوى الدول العربية كافة"، مؤكداً أنها تمثل "خطوة هامة لتعزيز العمق العربي الطبيعي للعراق".

وثمَّن رئيس البرلمان العربي، التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة، معتبرا أنها تمثل "خطوة إضافية في تعزيز العمل العربي المشترك وصون الأمن القومي العربي".

وأكد العسومي، أن "تكثيف جمهورية العراق لعلاقاتها مع الدول العربية يمثل ركيزة مهمة لدعم أمن واستقرار العراق، كما يأتي في توقيت مهم يتطلب تعزيز التنسيق والتضامن العربي على المستويات كافة، ومواجهة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية العربية".

وطالب رئيس البرلمان العربي، الدول العربية كافة، إلى "تطوير علاقاتها الرسمية والشعبية مع جمهورية العراق وعلى مختلف المستويات، تعزيزاً لحاضنته العربية، وحمايةً لاستقراره وأمنه القومي الذي يعد جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وأجرى الكاظمي، أمس الأحد، زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقبل زيارته هذه بيومين، كان الكاظمي قد اختتم زيارة مشابهة إلى السعودية، بحث خلال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، مع كل من الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.

related

القوى العراقية تبارك زيارة الكاظمي للإمارات.. العراق دفع ثمن عزلته

Date: 2021-04-04 11:01:39
القوى العراقية تبارك زيارة الكاظمي للإمارات.. العراق دفع ثمن عزلته

بوتين يتحدث عن "تطور العراق" وتحذيره لواشنطن

Date: 2019-10-13 14:20:13
بوتين يتحدث عن "تطور العراق" وتحذيره لواشنطن

الكشف عن تفاصيل جديدة سبقت الغزو العراقي للكويت

Date: 2019-08-03 11:24:06
الكشف عن تفاصيل جديدة سبقت الغزو العراقي للكويت

الصدر يأمل امرا يتعلق بالعراق مع عودة العلاقات بين السعودية وقطر

Date: 2021-01-08 11:03:22
الصدر يأمل امرا يتعلق بالعراق مع عودة العلاقات بين السعودية وقطر

الإمارات تعلن عن استثمارات بـ3 مليارات دولار في العراق

Date: 2021-04-04 19:00:37
الإمارات تعلن عن استثمارات بـ3 مليارات دولار في العراق

توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين الجانبين العراقي والسعودي

Date: 2021-03-31 18:19:17
توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين الجانبين العراقي والسعودي

الرئيس العراقي يبلغ السعودية رغبة بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات

Date: 2020-12-07 12:57:54
الرئيس العراقي يبلغ السعودية رغبة بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات

تحالف الفتح يعلق بشأن وقوف جهات عراقية وراء هجمات طائرات مسيرة على السعودية

Date: 2021-01-26 13:44:25
تحالف الفتح يعلق بشأن وقوف جهات عراقية وراء هجمات طائرات مسيرة على السعودية