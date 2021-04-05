البرلمان العربي عن زيارة الكاظمي للسعودية والإمارات: تعزز العمق العربي للعراق

شفق نيوز / أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، يوم الاثنين، بزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية والإمارات، عادها خطوة هامة لتعزيز الحاضنة العربية للعراق.

ودعا العسومي، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان العربي، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، الكاظمي، إلى "تكثيف هكذا زيارات على مستوى الدول العربية كافة"، مؤكداً أنها تمثل "خطوة هامة لتعزيز العمق العربي الطبيعي للعراق".

وثمَّن رئيس البرلمان العربي، التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة، معتبرا أنها تمثل "خطوة إضافية في تعزيز العمل العربي المشترك وصون الأمن القومي العربي".

وأكد العسومي، أن "تكثيف جمهورية العراق لعلاقاتها مع الدول العربية يمثل ركيزة مهمة لدعم أمن واستقرار العراق، كما يأتي في توقيت مهم يتطلب تعزيز التنسيق والتضامن العربي على المستويات كافة، ومواجهة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية العربية".

وطالب رئيس البرلمان العربي، الدول العربية كافة، إلى "تطوير علاقاتها الرسمية والشعبية مع جمهورية العراق وعلى مختلف المستويات، تعزيزاً لحاضنته العربية، وحمايةً لاستقراره وأمنه القومي الذي يعد جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وأجرى الكاظمي، أمس الأحد، زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقبل زيارته هذه بيومين، كان الكاظمي قد اختتم زيارة مشابهة إلى السعودية، بحث خلال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، مع كل من الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.