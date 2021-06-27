البرلمان العربي: القمة الثلاثية "استثنائية" وتسهم بترسيخ التنسيق بين الدول العربية

شفق نيوز/ أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، يوم الأحد، بمخرجات القمة الثلاثية التي استضافتها العراق بمشاركة مصر والأردن، واصفاً القمة بأنها "استثنائية" تدعم التنسيق والتشاور بين الدول العربية.

وقال العسومي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن القمة الثلاثية بين رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الاردن عبد الله الثاني "تمثل قيمة مضافة لتعزيز العمل العربي المشترك".

وأضاف "هذه قمة استثنائية" من حيث توقيتها وأهميتها، لاسيما وأنها جاءت في وقت "تحتاج فيه الدول العربية بشدة" إلى دعم وترسيخ آلية التشاور والتنسيق تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، على نحو يخدم مصالح الشعوب العربية، ويحقق تطلعاتها في الأمن والتنمية والاستقرار.

وأشار إلى أن البيان الختامي الصادر عن القمة يُدشِن مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون المشترك بين الدول الثلاث في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ضوء ما نص عليه البيان بشأن البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية المصرية الأردنية.

ولفت العسومي إلى أن القمة "تساهم بشكل كبير في تعزيز وترسيخ الحاضنة العربية للعراق"، مشيراً إلى أن مشاركة عبد الفتاح السيسي، "اكتسبت أهمية استثنائية خاصة"، بالنظر إلى أنها أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ نحو ثلاثين عاماً.

وشدد على أهمية هذه القمة من أجل تعزيز التشاور السياسي بين قادة الدول الثلاث بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية، وتنسيق المواقف بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط وسبل التعامل معها.

وختم العسومي بالقول، إن القمة تسهم في تعزيز تنسيق المواقف والجهود المشتركة بشأن مواجهة التدخلات الإقليمية والخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية، وصون الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.