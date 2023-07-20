البرلمان العراقي يؤيد قطع العلاقات مع السويد والإطار التنسيقي يُحشّد للتظاهر

شفق نيوز/ عبر مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، عن أسفه عما حصل أمام السفارة العراقية في السويد من تدنيس العلم والمصحف، وفيما أعرب رئيسه محمد الحلبوسي عن غضبه من السلطات السويدية، دعا الإطار التنسيقي إلى تحشيد شعبي للتنديد بما جرى.

وقال المجلس في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يؤيد الإجراءات الحكومية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة السويد.

بدوره قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نعبّر عن غضبنا ورفضنا القاطع لما جرى هذا اليوم من حماية وترخيص من قبل السلطات السويدية لعملية الإهانة العلنية لمقدسات المسلمين والتجاوز على حرمة القرآن الكريم".

وأضاف "نؤيد قرار الحكومة العراقية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، كما نؤازر هذا الإجراء مع أية دولة لا تحترم مقدسات المسلمين أو تؤيد أي إجراء من شأنه إهانة مقدسات الأديان".

إلى ذلك أعلن الاطار التنسيقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن إدانته واستنكاره الشديدين، لسماح السلطات السويدية مجدداً لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف وحرق العلم العراقي امام السفارة العراقية.

وأكد الاطار دعمه لقرار الحكومة "الشجاع" بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مملكة السويد وسحب التمثيل العراقي من استكهولم لتكرار السماح بالتجاوز على المصحف الشريف وخرق السيادة العراقية.

وأضاف "وبهذه المناسبة الاليمة والمتزامنة مع شهر عاشوراء الحسين عليه السلام، ندعو الشعب العراقي واتباع اهل البيت عليهم السلام للتظاهر يوم غد الجمعة نصرة لدين الله وكتابه الكريم".

وطالب الاطار الدول العربية والإسلامية بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا التعدي الصارخ على حرمة الاسلام والمسلمين.

وحثّ الإطار التنسيقي منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية والعربية على اتخاذ مواقف عاجلة وشديدة تجاه السويد.

وقررت الحكومة العراقية، في وقت سابق من اليوم، سحب القائم بأعمالها في ستوكهلوم، و طرد السفيرة السويدية من أراضي البلاد وذلك احتجاجا على السماح بتنظيم تظاهرة تم فيها تمزيق وحرق المصحف للمرة الثانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان اليوم، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم.

كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي، وفقا للعوادي.

في غضون ذلك صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الصحاف في بيان مقتضب بأنه: تم التوجيه بسحب سفارة العراق في السويد وإبلاغ السفيرة السويدية بمغادرة العراق.