البرلمان العراقي يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز/ أنهى مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع "الكيان الصهيوني".

وافتتح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي،في وقت سابق من اليوم، أعـمـال الجلسـة رقم (8) للدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الاولى الفصل التشريعي الأول.

وانعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني لها بحضور 266 نائباً، وفقا للدائرة الإعلامية للمجلس.

وانهى مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء المصادف 11 من شهر أيار الجاري، القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع "إسرائيل"، والذي يهدف إلى منع إقامة أي نوع من أنواع العلاقات معها.

وكانت كتلة "إنقاذ وطن"، أكبر تحالف في البرلمان العراقي، قدّمت في وقتٍ سابق، مشروع قانون لرئاسة البرلمان ينص على "تجريم التطبيع مع إسرائيل".

يذكر أنّ العراق لا يقيم أي علاقات مع "إسرائيل"، وترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معه.