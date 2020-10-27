البرلمان العراقي يُصوت على تعديل قانون كلية الشرطة.. وثيقة

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، على مقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم التصويت خلال الجلسة 16 التي عقدت مساء اليوم، على مقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم 37 لسنة 2000.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه نسخة من قرار التعدلي الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم.



وقررت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في 8 اب 2020، استضافة وزير الداخلية ومسؤولي الوزارة لتعديل قانون وشرط عمر القبول بكلية الشرطة.

وبحسب عضو اللجنة كاطع الركابي فأن لجنته "تسلمت الكثير من طلبات المنتسبين في وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات قبولهم بكلية الشرطة ومعهد المفوضين والمعهد العالي".

وأكد الركابي، لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة تسعى التسهيل إجراءات القبول، على أن يكون قبول المنتسبين من لا يتجاوز عمرهم 40 عاماً في كلية الشرطة".

ووفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية فأنها وضعت 16 شرطاً لقبول خريجي الدراسات الاعدادية في كلية الشرطة العراقية/ ومن بين تلك الشروط ما يخص عمر المتقدم وينص على أن "لا يقل "عمره عن ( 17 ) سبعة عشر سنة ولا يزيد عن ( 22 ) اثنتين وعشرين وستة أشهر

".