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البرلمان العراقي يُصوت على المنهاج الوزاري بالاغلبية ويبدأ بمنح الثقة لحكومة السوداني

Category: سیاسة

Date: 2022-10-27T17:25:24+0000
البرلمان العراقي يُصوت على المنهاج الوزاري بالاغلبية ويبدأ بمنح الثقة لحكومة السوداني

شفق نيوز/ بدأ مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الخميس، بالتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، وذلك بعد أن صوت بالأغلبية المطلقة على برنامجه الوزاري.

ومن المقرر أن يعرض السوداني تشكيلة حكومية مكونة من 21 حقيبة وزارة عدا حقيبتي الاعمار والاسكان ووزارة البيئة التي لم يتم الاتفاق عليها إلى قبل انعقاد الجلسة.

وكلّف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في 13 تشرين الأول الجاري، مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن العراق شهد انسداداً سياسياً عسيراً منذ إعلان نتائج الانتخابات المبكرة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وعقب ذلك تشكلت كتلتان متخاصمتان هما الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكوردستاني وتحالف عزم وبعض النواب المستقلين، والكتلة الصدرية التي تحالف معها لاحقاً تحالف السيادة الجامع لأغلب القوى السنية والحزب الديمقراطي الكوردستاني تحت مسمى التحالف الثلاثي، ولم يتمكن الأخير من انتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره يكلف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، وذلك بسبب مقاطعة الاطار التنسيقي لتلك الجلسات وفق ما بات يعرف لاحقاً بـ"الثلث المعطل".

وبعد شد وجذب فاجئ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب من العملية السياسية ودعوة نواب الى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب، ما عقد المشهد أكثر، قبل أن تتصاعد حدة الخلاف بعد اعلان الاطار التنسيقي ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ما دفع التيار الصدري الى اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب والاعلان من هناك عن اعتصام مفتوح طال لمدة شهر، أعقب ذلك غادر الصدريون مبنى البرلمان واقتحموا القصر الرئاسي وحاصروا مبنى السلطة القضائية، ما دفع القوات الامنية الى استخدام القوة لاخراجهم من المنطقة الخضراء ما ادى الى مواجهات مسلحة سقط خلالها عشرات الضحايا ومئات الجرحى.

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