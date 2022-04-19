البرلمان العراقي يُشبّه خطر الجفاف بـ"داعش" ويدعو الحكومة لمجابهته

شفق نيوز/ شبّه النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، يوم الثلاثاء، خطر الجفاف بـ"تنظيم داعش"، داعياً الحكومة الى مجابهته.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه, لجنة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، برئاسة وزير البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي وعضوية وكلاء وزارات الموارد المائية والزراعة والكهرباء والامن القومي والنفط وهيأة الاستثمار، بحضور النواب محمود الكعبي وطارق الخيكاني، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد إلى وكالة شفق نيوز.

ونقل البيان عن الزاملي قوله، إن "العراق وبسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة التي عملت بعيدًا عن وجود رؤية وطنية فاعلة وقادرة على التخطيط والتعامل واستخدام كل الوسائل لمنع الازمات التي تعصف بشعبنا وبلدنا , فهو مقبل على تحديات قاسية و حقيقية تتمثل بشحة المياه، ونقص الطاقة، والتصحر وبيئة غير صحية وهذا يعني ان داعش القادم سيتمثل بهذه المخاطر واشدها الجفاف".

واضاف ان "الجهات المعنية بهذه الملفات لا تمتلك القدرة للتفاوض مع دول المنبع "الجوار" ولا الحكومة قادرة على ايجاد مفاوض قوي ومقتدر يستطيع تسخير كل الاوراق سيما الاقتصادية منها لزيادة حصصنا المائية وتقليل المخاطر".

وأكد على "وجوب تبني هذه المبادرة الوطنية على المستوى النيابي والحكومي، والعمل على تخصيص اموال كافية لها بما يضمن البدء بتنفيذ خططها واولوياتها المتمثلة برسم خطة لتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية، واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلًا عن ترشيد الاستهلاك الذي يشمل جميع نواحي الحياة "ترشيد الكهرباء والمياه".

واتفق النائب الاول مع الحضور على عقد ندوة موسعة بحضور الجهات المعنية للخروج بجملة توصيات ورفعها لمجلس النواب لإقرارها، اضافة الى تخصيص موازنة سريعة لتنفيذها, وتكليف فريق مختص للتفاوض بشأن الحصص المائية، وكذلك الاسراع بتنفيذ مبادرة البنك المركزي للاقراض دون فوائد في الطاقة المتجددة, ومنح امتيازات اوسع للمستثمرين على شرط ان تضع ضوابط في عقود الاستثمار تلزمهم باستخدام الطاقة الشمسية وان يشتمل الاستثمار على المساحات الخضراء، وان يراعى بالبناء العزل الحراري.

فيما شدد الزاملي على اهمية الاسراع في دعم وتفعيل مشاريع التشجير لمكافحة التصحر في كافة انحاء البلاد .