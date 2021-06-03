البرلمان العراقي يؤجل انعقاد جلسته حتى إشعار آخر

شفق نيوز/ قرر مجلس النواب العراقي يوم الخميس تأجيل عقد جلسته حتى إشعار آخر بعد أن أخفق ولمرتين متتاليتين خلال الأسبوع الجاري من عقدها.

و قررت رئاسة مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، تحويل الجلسة البرلمانية إلى تداولية بعد أن حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون انعقادها، فيما طالبت نائبة الكتل السياسية بتحمل مسؤولياتها وإلزام نوابها بتحقيق النصاب القانوني للجلسات للتصويت على القوانين.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر برلماني وكالة شفق نيوز، أن عدد النواب في مبنى المجلس لم يتجاوز 80 نائباً ولهذا لم تعقد الجلسة حتى الآن، التي كان من المقرر انعقادها في الساعة الواحدة ظهراً.