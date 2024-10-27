البرلمان العراقي يؤجل التصويت على 4 قوانين كانت مدرجة على جدول اعماله

شفق نيوز/ قرر مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، تأجيل التصويت على 4 قوانين كانت مدرجة على جدول أعماله، من بينها قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وكذلك تأجيل التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959".

ولفت إلى أن "مجلس النواب قرر كذلك تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وكذلك تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي".

ولم يحدد المجلس ما إذا كانت تلك القوانين قد تم تأجيلها إلى جلسة البرلمان المقبلة، أو جلسات أخرى.