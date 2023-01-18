البرلمان العراقي يؤجل اختيار رؤساء لجانه ويوزع 80 نائباً على عضويتها

شفق نيوز/ أعلن مقرر مجلس النواب غريب عسكر، يوم الأربعاء، أن المجلس أجل اختيار رؤساء اللجان النيابية إلى اشعار آخر.

وقال عسكر لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية اتفقوا على انعقاد جلسة اليوم والتصويت على توزيع النواب البدلاء على اللجان النيابية الدائمة".

واضاف انه "بعد اتفاق رئاسة البرلمان والكتل السياسية على توزيع النواب البدلاء على اللجان النيابية فإن الجلسة ستعقد في تمام الساعة الـ 3 من مساء اليوم"، مبينا ان "النواب الذين سيتم توزيعهم على اللجان النيابية يبلغ عددهم قرابة 80 نائبا".

وتابع عسكر ان، "مسألة اختيار رؤساء اللجان النيابية أجلت إلى إشعار آخر".