البرلمان العراقي يوصي بتغيير خمسة وزراء في حكومة السوداني

شفق نيوز/ أعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي، يوم السبت، أن التعديل الوزاري في كابينة حكومة محمد شياع السوداني بات "ضرورة ملحة" لمواجهة التلكؤ في الأداء.

وقال عضو اللجنة محمد البلداوي، لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة قدّمت تقريرًا واضحًا إلى رئاسة مجلس النواب، ومن المفترض أن يُقرأ هذا التقرير خلال الأيام المقبلة، بعدها سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء.

وأشار البلداوي إلى أن التعديل الوزاري أصبح ضروريًا، لأن هناك وزارات تعاني من التلكؤ في أداء برنامجها الحكومي، على اعتبار أن هذا الوزير أو ذاك غير قادر على إدارة هذه الوزارة.

وأضاف، "نحن نحتاج اليوم إلى عملية تغيير يلمسه المواطن في الكابينة الوزارية، وسنشهد خلال الفترة القادمة تغييرًا حقيقيًا في حوالي خمس وزارات في الحكومة".

وسبق أن أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية في 11 آذار الماضي، قرب إجراء تعديل وزاري من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في حين أوضح القيادي في الإطار التنسيقي حسن فدعم أن السوداني يسعى لإجراء بعض التغييرات الوزارية، إلا أن الوضع السياسي العام ورغبته في الحفاظ على الاستقرار والوفاق، بالإضافة إلى عدم حسم ملف رئاسة البرلمان آنذاك، حالوا دون تنفيذ هذا التعديل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كشف، في (29 تشرين الأول 2024)، عن وجود تعديل وزاري مرتقب، وأوضح خلال جلسة مجلس الوزراء التي جاءت بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، أن هذا التعديل سيكون مستندًا إلى مؤشرات الأداء والعمل، ووفقًا للبرنامج الحكومي.

وأكد أن هذا القرار ليس سياسيًا أو شخصيًا، بل يعكس الرغبة في تحقيق أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين."