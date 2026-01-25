البرلمان العراقي يوجه رسالة إلى دول العالم حول "السجّناء الإرهابيين"

شفق نيوز – بغداد

وجّه مجلس النوّاب العراقي، اليوم الأحد، رسالة إلى دول العالم المعنية بملف "السجناء الإرهابيين"، خلال جلسته التي ناقشت هذا الملف قبل رفع الجلسة إلى يوم غد الاثنين.

حيث دعا المجلس الدول المعنية بملف "السجناء الإرهابيين" إلى تحمّل مسؤولياتها والإسراع في استلام مواطنيها، مبيّناً أن عملية نقل المحتجزين من سوريا جرت بموجب اتفاق ثنائي وبإشراف دولي.

وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس المجلس عدنان فيحان، ورد وكالة شفق نيوز، أن الإجراءات الحكومية والقضائية في التعامل مع هذا الملف ستكون حازمة وصارمة، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وشدّد البيان على أن القضاء العراقي ماضٍ في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي، وبما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأمن الوطني، نظراً لكون خطر هذه الجماعات يشكّل تهديداً عابراً للحدود يمسّ الجميع.

وأشار البيان، إلى أن السلطة التشريعية استمعت اليوم إلى إحاطة أمنية شاملة قدّمها وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية، تناولت تطورات الأوضاع في الساحة السورية، واستعرضت مستوى الجاهزية الأمنية على الشريط الحدودي، مضيفاً أن "المؤشرات مطمئنة وتعكس ثقة عالية بقدرات وكفاءة الأجهزة الأمنية في مواجهة أي مخاطر محتملة".

وأوضح البيان، أن النجاحات المتحقّقة خلال السنوات الماضية أسهمت في بناء منظومة متكاملة لأمن الحدود، قادرة على منع التسلل وتأمين الشريط الحدودي بشكل فعّال، بما يعزز الاستقرار ويحفظ سيادة البلاد.

من جانبها أعلنت الدائرة الإعلامية في المجلس، رفع جلسته إلى يوم غد الاثنين، حيث يتضمن جدول أعمالها مناقشة عامة لقرارات مجلس الوزراء بخصوص القضايا الاقتصادية والرواتب، وفقاً لبيان صادر عن المجلس.

واستضاف مجلس النواب، اليوم الأحد، عدداً من الوزراء والقادة الأمنيين لتوضيح التطورات والإجراءات الجارية بشأن تأمين الحدود مع سوريا.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، أعلن الأربعاء الماضي، استضافة البرلمان وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية الأسبوع المقبل لمتابعة جاهزية الحدود مع سوريا، داعيا في الوقت ذاته القوى السياسية إلى توحيد الصفوف لإحباط محاولات زعزعة أمن العراق ووحدته.

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي، الأربعاء الماضي، أن قواتها نقلت 150 معتقلاً من تنظيم داعش من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق وأرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.

وتوقّع مسؤول أميركي، استكمال جيش بلاده نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم داعش من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة، فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المسؤول قوله، إن المئات سيُنقلون عبر الحدود يومياً.

وكان مصدر كشف لوكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء الماضي، بأن عملية نقل معتقلين من السجون الواقعة شمال شرقي سوريا إلى العراق تشمل عناصر مصنّفين ضمن "الخط الأول" في التنظيمات المتطرفة، بينهم قيادات في تنظيم داعش وأخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة تعود ملفات بعضهم إلى سنوات مبكرة منذ 2005.

وأضاف أن بعضهم متورط بجرائم تفجير سيارات وعمليات قتل و"نحر"، لافتاً إلى أن المعتقلين من جنسيات متنوعة وتشمل شيشاناً وأفغاناً وأوروبيين، إضافة إلى مصريين وسودانيين وصوماليين.