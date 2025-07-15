البرلمان العراقي يوجه بالتحقيق في استهداف منشآت كوردستان النفطية

شفق نيوز- بغداد

أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد، الثلاثاء، وبشدة، الاستهدافات التي طالت عدداً من المنشآت النفطية والحيوية في محافظات إقليم كوردستان، وآخرها حقل سرسنك في محافظة دهوك صباح اليوم، ما تسبب في أضرار وخسائر مادية واقتصادية.

وأكد عبدالله في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن على الحكومة الاتحادية العمل على ضبط الأمن والكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الاعتداءات على الإقليم.

ووجّه نائب رئيس البرلمان لجنة الأمن والدفاع النيابية بمتابعة القضية والوقوف على حيثيات الأحداث والخروقات المتكررة، التي قال إنها باتت تهدد أمن الإقليم، داعياً إلى تعزيز الجهود الأمنية والاستخباراتية لمنع تكرارها مستقبلاً.

وكانت رئاسة اقليم كوردستان، قد أدانت الهجمات التي طالت حقلي "خورمالة"، و"سرسنك النفطيين"، مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرارها.

وتعرض حقلي "خورمالة"، و"سرسنك" النفطيين في محافظتي اربيل ودهوك، مساء أمس الاثنين، وصباح اليوم الثلاثاء، الى هجمات منفصلة بواسطة ثلاث طائرات مسيرة مفخخة، لم تسفر عن خسائر بشرية، وفقا لما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان.