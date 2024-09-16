البرلمان العراقي ينهي قراءة قانون العفو العام ويرفع جلسته ليوم غد

شفق نيوز/ أنهى مجلس النواب العراقي، مساء الاثنين، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تعديل "قانون العفو العام"، قبل أن يرفع جلسته ليوم غد الثلاثاء.

هذا وقاطع نواب المكون الايزيدي، في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمجلس النواب الاتحادي، جلسة اليوم، بسبب إدراج قانون العفو العام، للقراءة الثانية.

وأظهرت وثائق، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، توقيع نواب ايزيديين، لجلسة البرلمان التي عقدت مساء اليوم، احتجاجا على إدراج قانون العفو العام، للقراءة الثانية.

وعزا النواب الموقعون، قرار مقاطعتهم لجلسة اليوم، إلى إمكانية أن يكون القانون، طريقاً أو وسيلة لإخراج إرهابيين من السجون.