البرلمان العراقي "ينهي" فصله التشريعي بدعوات "معلقة" لعقد جلسات طارئة

شفق نيوز/ كشفت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، يوم الاثنين، عن انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب فيما هناك العديد من الطلبات لعقد جلسات بشأن حسم العديد من القوانين والقرارات، مبينة أن العام الحالي لن يشهد عقد أي جلسة نيابية.

يأتي ذلك بعد أن دعا عدد من اعضاء مجلس النواب لعقد جلسات طارئة لمناقشة الوضع في غزة من جهة وبحث إغلاق السفارة الأمريكية من جهة اخرى.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب مستمر ولم يتوقف وهناك حضور وتواجد لأعضاء المجلس في اللجان النيابية لمتابعة الدوائر والوزارات بحسب عمل اللجان".

وبين أن "الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب سينتهي رسمياً يوم 9 من الشهر الجاري، والمعطيات تشير إلى عدم إمكانية تحقيق انعقاد أي جلسة بسبب انشغال الكثير من أعضاء المجلس بالتحضير لانتخابات مجالس المحافظات"، مؤكداً أن "العام الحالي لن يشهد عقد أي جلسة نيابية وسيستأنف عقد الجلسات في الفصل التشريعي الجديد بداية العام المقبل".