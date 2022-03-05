البرلمان العراقي ينشر شروط الترشيح لتولي منصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، عن فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية، ونشر الشروط الواجب توفرها بالمرشح والفترات الزمنية لتقديم الترشيح.

وقالت الامانة العامة للمجلس في بيان ورد غلى وكالة شفق نيوز، "استناداً الى قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 وموافقة مجلس النواب على اعادة فتح باب الترشيح لتولي منصب رئيس الجمهورية في الجلسة رقم (٣) بتاريخ ٥/اذار/٢٠٢٢، يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشُّح لتولي المنصب".

ودعا البيان، "الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور آنفاً والمشار اليها في ادناه تقديم طلباتهم التحريريـة مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها اثناء اوقات الدوام الرسمي الى (الدائرة القانونية في مجلس النواب) الكائنة في مقر قصر المؤتمرات اعتباراً من يوم الاحد الموافق ٦/اذار/٢٠٢٢ ولمدة ثلاثة أيام".

وبحسب البيان، فأن الشروط الواجب توافرها في المرشح هي :

1. ان يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.

2. ان يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر.

3. ان يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.

4. أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.

5. ان يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

6. أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.

وأشار إلى أن الوثائق الرسمية المطلوبة هي:

1. طلب تحريري الى رئاسة مجلس النواب بالرغبة في الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية.

3. مستمسكات شخصية تثبت كون الراغب بالترشح عراقياً بالولادة وكون والديه عراقيين وذلك بتقديم هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية للمرشح ووالديه.

5. سيرة ذاتية مفصَّلة تتضمن ما يثبت توافر المرشح على خبرة سياسية.

6. وثيقة تخرج تثبت حصول المرشح على شهادة جامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أقر مجلس النواب العراقي حلال جلسته التي عقدت بحضور 265 نائباً فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بموافقة 203 نواب، فيما رفض 62 نائبا فتح الترشح مرة اخرى.