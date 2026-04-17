البرلمان العراقي ينشر جداول أعمال جلساته الأربعة للأسبوع المقبل

شفق نيوز- بغداد

نشر مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، جداول أعمال جلساته في الأسبوع المقبل لأيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس، من ضمنها القراءة الأولى لمقترح قانون المجلس الوطني للمياه.

وتضمن جدول أعمال الجلسة رقم (18) يوم الأحد 1/ نيسان/ 2026، اولاً: القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم. (لجنة الامن والدفاع)، (مادة 66).

ثانياً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985. لجنة الصحة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) (مادة 2).

أما جدول أعمال الجلسة رقم (19) ليوم الاثنين 20 / نيسان / 2026، فيضتمن اولاً: القراءة الأولى لمقترح قانون المجلس الوطني للمياه. لجنة الزراعة والموارد والموارد المائية والاهوار والبيئة). (۱۱) مادة).

ثانياً: القراءة الأولى لمقترح قانون التحكيم . اللجنة القانونية). (47) مادة).

في حين تضمن جدول أعمال الجلسة رقم (20) الأربعاء 22 / نيسان / 2026، اولاً: القراءة الأولى لمقترح قانون وزارة الاتصالات لجنة النقل والاتصالات والحوكمة) 16 مادة.

ثانياً: القراءة الأولى لمقترح قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة. لجنة الزراعة والموارد المائية والاهوار والبيئة، لجنة الخدمات والاعمار). (19 مادة).

وأخيرا تضمن جدول أعمال الجلسة رقم (21) ليوم الخميس 23 /نيسان / 2026، اولاً: القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الاحداث. لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والشباب والرياضة والثقافة والسياحة). (110 مادة)

ثانياً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (18) لسنة 2018 (لجنة التربية). (مادة).