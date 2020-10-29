البرلمان العراقي يندد بترحم نائب تونسي على عزة الدوري

شفق نيوز/ ادان حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي يوم الخميس ترحم نائب تونسي على زعيم حزب البعث المحظور عزة إبراهيم الدوري.

وقال الكعبي في بيان اليوم، إن "مجلس النواب يدين تصرف احد اعضاء مجلس النواب التونسي بعد نشره مقطع فديو يطالب فيه بقراءة سورة الفاتحة على المقبور عزة الدوري الهارب من العدالة والمتورط بقتل الاف من ابناء الشعب العراقي ابان فترة حكم نظام البعث المجرم".

وطالب النائب الأول لرئيس المجلس "اتحاد البرلمانات العربي والبرلمان التونسي الى ادانة التصرف من النائب التونسي الذي يسيء الى مشاعر الاف الضحايا والشهداء من الشعب العراقي واتخاذ الاجراءات القانونية بحقة".

ودعا الكعبي وزارة الخارجية الى "ارسال رسالة استنكار الى الممثلية التونسية في العراق".

وأعلنت قيادة حزب البعث "المنحل"، يوم الاثنين، وفاة عزت الدوري المطلوب للحكومة العراقية والقوات الأميركية، عن عمر يناهز الثمانين عاماً.

وعزة إبراهيم الدوري من مواليد (1 / تموز يوليو 1942)، شغل منصب نائب رئيس جمهورية العراق والرجل البعثي الثاني إبان حكم البعث بقيادة صدام حسين حيث شغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وقبلها عدة مناصب رفيعة من بينها منصب وزير الداخلية العراقي ووزير الزراعة العراقي.

واختفى الدوري بعد عملية تحرير العراق من نظام صدام بقيادة الولايات المتحدة، وقامت القوات المسلحة الأمريكية برصد عشرة ملايين دولار لمن يتقدم بأي معلومات تقود إلى اعتقاله أو قتله، وقامت بوضع صورته على كرت ضمن مجموعة أوراق اللعب لأهم المطلوبين العراقيين من قبلها، حيث كان المطلوب السادس للقوات الأمريكية.