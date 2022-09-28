البرلمان العراقي ينتخب كوردياً فيلياً نائباً أولاً لرئيسه

شفق نيوز/ فاز النائب محسن المندلاوي بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان البرلمان صوت في الجلسة التي انعقدت اليوم بالأغلبية لصالح المندلاوي لهذا المنصب خلفا للمستقيل عن التيار الصدري حاكم الزاملي.

وحصل المندلاوي وهو ينحدر من شريحة الكورد الفيليين على 203 أصوات من مجموع الحضور.

ونافس المندلاوي كل من النائبين ياسر الحسيني، والنائب باسم الخشان وقد حصل الأول على سبعة أصوات بينما حصل الثاني على 17 صوتا.

وكان مجلس النواب قد عقد في وقت سابق من اليوم جلسة صوت فيها على تجديد الثقة لرئيسه ورفض استقالته من منصبه.

بدوره هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، محمد الحلبوسي بمناسبة تجديد الثقة له رئيساً لمجلس النواب، ومحسن المندلاوي بمناسبة انتخابه النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

و أعرب صالح في بيان اليوم، عن خالص التمنيات لهما بالنجاح والموفقية في القيام بالمهام الوطنية والدستورية.

وأكّد الرئيس العراقي على ضرورة توحيد الصف الوطني وتكاتف الجميع والتفاهم الوطني وتغليب مصلحة الوطن من أجل تلبية متطلبات المرحلة الراهنة للبلد والاستحقاقات المُنتظرة، والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي في العيش الكريم الحر.