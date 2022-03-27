البرلمان العراقي يناقش مشروع قانون واحد بجلسة الاثنين

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، عن جدول اعمال جلسته المقررة غداً.

وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة المجلس، تنشرها ادناه وكالة شفق نيوز، أن جلسة يوم غد الاثنين تتضمن تقرير ومناقشة (القراءة الاولى) لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي تقدمت به اللجنة المالية، والمكون من 10 مواد.

وكان البرلمان العراقي قد صوت أمس السبت على اعضاء اللجنة المالية، لتكون اول لجنة تنبثق عن الدورة الجديدة.

ورفع البرلمان امس السبت، جلسته إلى يوم غد الاثنين، بعد عجزه من التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية، فيما قرر المضي بالتصويت يوم الاربعاء المقبل.