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البرلمان العراقي يناقش قانوناً "يعطي للطفل حقه" ويرفع جلسته للثلاثاء

Category: سیاسة

Date: 2022-11-06T12:22:20+0000
البرلمان العراقي يناقش قانوناً "يعطي للطفل حقه" ويرفع جلسته للثلاثاء

شفق نيوز/ رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسة المجلس الى الثلاثاء المقبل، بعد أن أنهى القراءة الاولى لقانون "حماية الطفل"، واخفق في تمرير قانون "التجنيد الالزامي".

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المجلس رفع جلسته الى يوم الثلاثاء المُقبل.  

من جانبها قالت رئيس لجنة المرأة والطفل النيابية ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب أنهى، اليوم، القراءة الاولى لقانون حماية الطفل، مبينة أن هذا القانون يعطي للطفل حقه بالحياة والتعليم من خلال النهوض بجيل جيد يخدم المجتمع في المرحلة القادمة.

وأشارت إلى أن أبرز مواد القانون هي تخصيص أموال لتوفير وجبة غذائية لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، على أن تكون هذه الفقرة ثابتة بقانون الموازنة العامة وتنفذ بعد إقرار القانون بمجلس النواب. 

أما المادة الثانية المهمة بالقانون، تقول الهلالي، هي توفير مراكز الإيواء الأطفال اليتامى الذين ليس لهم معين على أن تكون تلك المراكز تحت إشراف الحكومة وليس منظمات دولية.

وأخفق مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، في عرض مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) للقراءة الأولى.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "المجلس أجل القراءة الاولى لمشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الالزامي) الى الجلسة المُقبلة".

في السياق قالت النائب زهرة البجاري، إن "جهود النواب نجحت بسحب‏ مشروع قانون الخدمة الإلزامية من جدول الاعمال وسيرسل للحكومة ولن يقدم مستقبلا".

 

 

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