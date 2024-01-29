البرلمان العراقي يناقش قانونين ويشكل لجنة تحقيقية

شفق نيوز/ رفع مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، جلسته بعد إنهاء القراءة الأولى لمشروعي قانونين وتشكيل لجنة تحقيقية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1996".

وفي الجلسة وجه محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، بتشكيل لجنة للتحقيق بما تعرضت له لجنة النقل النيابية من إساءة اثتاء ممارسة دورها الرقابي خلال زيارتها لشركة الخطوط الجوية العراقية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة إزاء حملات الاستهداف الممنهج ضد مجلس النواب، وبما يحفظ هيبة المؤسسة التشريعية ويعزز من دورها الرقابي.

وامس اتهمت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي، ممثل شركة عاملة في الخطوط الجوية العراقية بالتهجم على اعضائها وتهديدهم بالتصفية الجسدية.