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البرلمان العراقي يناقش القصف الإيراني بجلسة يوم السبت .. وثيقة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-06T13:07:05+0000
البرلمان العراقي يناقش القصف الإيراني بجلسة يوم السبت .. وثيقة

شفق نيوز / أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، يوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة السبت المقبل، متضمنة مناقشة ملف القصف الإيراني على إقليم كوردستان.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جلسة السبت ستتضمن "تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، ومناقشة ملف القصف الإيراني على مناطق إقليم كوردستنا".

وأضافت أن "الجلسة ستتضمن أيضاً، القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني، والقراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، فضلاً عن مناقشات عامة".

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