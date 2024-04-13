البرلمان العراقي يناقش "البغاء" والعنف والتحرش في العمل.. وثيقة

شفق نيوز/ من المقرر أن يناقش البرلمان العراقي مشاريع قوانين عدة ضمن جدول أعماله في جلستي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وبحسب وثيقة نشرتها الدائرة الاعلامية للبرلمان، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، سيصوت مجلس النواب في جلسته رقم 18 المقرر عقدها بعد يوم غد الاثنين (منتصف نيسان الجاري)، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وعلى مقترح قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء، ويناقش مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد، كما ستتضمن الجلسة ايضا القراءة الاولى لمشروع قانون إعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين.

وفي جلسة يوم الثلاثاء سيصوت البرلمان، وفق جدول الاعمال، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة الدعاوى الملكية ويصوت أيضا على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاسكان العراقي وستتضمن جلسة الثلاثاء كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وتتضمن الجلسة ايضا تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.