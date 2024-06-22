البرلمان العراقي يمهل وزير الداخلية 15 يوماً لكشف أسباب الحرائق

شفق نيوز/ طالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، يوم السبت، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بفتح تحقيق للوقوف على طبيعة الحرائق الأخيرة التي شهدتها البلاد، فيما أمهلته 15 يوماً لإرسال نتائج التحقيق إلى اللجنة.

وأبدت اللجنة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أسفها الشديد بشأن حوادث الحرائق في بعض المحافظات العراقية والتي طالت مستشفيات ومراكز تسوق وغابات وأراضي زراعية.

وطالبت وزير الداخلية بـ"فتح تحقيق للوقوف على طبيعة تلك الحرائق، على أن ترسل نتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز ال (15) يوماً إلى لجنة الأمن والدفاع، استناداً إلى المادة (61 /ثانياً) من الدستور العراقي والمادة (15) من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل و المادة (90) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ".

وأكدت اللجنة أهمية "الإهتمام والإرتقاء بواقع مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية من خلال تجهيزها بمعدات حديثة لمكافحة الحرائق، فضلاً عن ضرورة إشراك منتسبيها في دورات مختصة بشأن مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ".

وشددت على ضرورة "التنسيق عالي المستوى بين المؤسسات المختصة للوصول إلى حلول ناجعة لمنع تكرار مثل هكذا حوادث"، مؤكدة أنها ستتابع الموضوع عن كثب، وستتابع مجريات التحقيق حسب الصلاحيات المخولة لها دستورياً في الجانب الرقابي".