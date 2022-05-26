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البرلمان العراقي يمرر قانون حظر التعامل مع إسرائيل والصدر يدعو للإحتفال بالشوارع

Category: سیاسة

Date: 2022-05-26T12:08:57+0000
البرلمان العراقي يمرر قانون حظر التعامل مع إسرائيل والصدر يدعو للإحتفال بالشوارع

شفق نيوز/ أقرّ مجلس النواب العراقي اليوم الخميس مقترح قانون تجريم "التطبيع مع الكيان الصهيوني" بإجماع الحاضرين.

وكان رئيس المجلس محمد الحلبوسي قد افتتح في وقت سابق من اليوم جلسة البرلمان بعد اكتمال النصاب القانوني لها بحضور 275 نائبا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه فور انعقاد الجلسة بدأ البرلمان بالتصويت على مواد مقترح القانون.

وعقب التصويت أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بيانا قال فيه، إن "هذا القانون الذي حظي بإجماع المصوتين يمثل انعكاسًا حقيقيًا لإرادة الشعب، وقرارًا وطنيًا شجاعًا ، وموقفاً هو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني"، داعيا "البرلمانات العربية والاسلامية لإصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها".

بدوره دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الشعب العراقي للخروج إلى الشوارع إحتفالاً بالتصويت على مقترح القانون، والذي وصفه بـ"المنجز العظيم".

وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي (19 أيار الجاري)، تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع إسرائيل والذي يهدف إلى منع إقامة أي نوع من أنواع العلاقات معها.

وكانت كتلة "إنقاذ وطن"، أكبر تحالف في البرلمان العراقي، قدّمت في وقتٍ سابق، مشروع قانون لرئاسة البرلمان ينص على "تجريم التطبيع مع إسرائيل".

يذكر أنّ العراق لا يقيم أي علاقات مع "إسرائيل"، وترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معه.

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