البرلمان العراقي يمدد فصله التشريعي مدة شهر

شفق نيوز/ قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، ‎تمديد الفصل التشريعي الأول لمدة ثلاثين يوماً.

وذكرت الرئاسة في بيان مقتضب، أن القرار جاء استنادا للمادة 58 من الدستور.

وتنص المادة الدستورية 58- ثانياً على: "يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لايزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من اعضاء المجلس".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، بناء على قرار للمحكمة الاتحادية على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.