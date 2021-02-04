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البرلمان العراقي يقرر استمرار عمله لحين إقرار الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-04T14:34:45+0000
البرلمان العراقي يقرر استمرار عمله لحين إقرار الموازنة

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، استمرار عمل المجلس لحين استكمال تشريع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، قرر استمرار عمل المجلس لحين إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وكان مجلس النواب قد مدَّد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإقرار مشروع الموازنة.

وانقضت فترة التمديد يوم أمس الأربعاء، إلا أن الموازنة لم تطرح للتصويت لغاية الآن جراء خلافات على بعض بنوده وخاصة البنود المتعلقة بحصة إقليم كوردستان.

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