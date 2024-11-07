البرلمان العراقي يمدد فصله التشريعي إلى التاسع من الشهر المقبل

شفق نيوز/ قررت رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يوما اعتباراً من تاريخ 9 /11 من الشهر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، لوكالة شفق نيوز أن الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب ينتهي في 9 من الشهر الجاري، وأن تمديده لشهر آخر يخضع للمادة 58 من الدستور العراقي.

وأضاف أنه وفقاً لهذه المادة، يمكن تمديد الفصل التشريعي بطلب من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، أو من 50 نائباً، على أن يُقر التمديد بتصويت أغلبية أعضاء المجلس.

وأوضح الخفاجي أن التمديد يأتي لتنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، حيث شهدت الفترة الماضية تأجيلات متكررة في جلسات المجلس وعدم اكتمال جدول الأعمال.

وأشار أن التمديد سيوفر فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، والتي من المفترض إرسالها قبل نهاية العام الحالي. وأكد على أهمية استغلال الحكومة لهذا الوقت لتجنب التأخير الذي شهدته الموازنة هذا العام.