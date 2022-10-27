سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البرلمان العراقي يلتئم لمنح الثقة لحكومة السوداني والتصويت على برنامجه الحكومي

Category: سیاسة

Date: 2022-10-27T16:48:17+0000
البرلمان العراقي يلتئم لمنح الثقة لحكومة السوداني والتصويت على برنامجه الحكومي

شفق نيوز/ عقد مجلس النواب العراقي يوم الخميس، جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي وأعضاء الكابينة الحكومية الجديدة.

وحضر الجلسة الخاصة، 253 نائباً، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بالإضافة إلى قادة قوى سياسية، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بلاسخارت.

وحدد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي في وقت سابق من اليوم الخميس، موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني، بعد تعديلات أجراها الأخير على كتابه الأول المتضمن طلب عقد الجلسة، ومن ثم إعادة إرساله إلى هيئة رئاسة المجلس مجدداً.

ويعرض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني تشكيلة حكومية مكونة من 21 حقيبة وزارة عدا حقيبتي الاعمار والاسكان ووزارة البيئة التي لم يتم الاتفاق عليها إلى قبل انعقاد الجلسة.

وكلّف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في 13 تشرين الأول الجاري، مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وواجه السوداني قبل تكليفه رفضا شديدا من قبل التيار الصدري، ادى إلى اقتحام المنطقة الخضراء والاعتصام بمبنى البرلمان وتطورت الأمور إلى مواجهة مسلحة نهاية آب الماضي. قبل أن يوجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انصاره بالانسحاب وانهاء الاعتصام والمواجهة المسلحة التي أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصاً.

related

تأكيداً لشفق نيوز.. السوداني يطلب تحديد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على تشكيلته الوزارية

Date: 2022-10-25 21:41:11
تأكيداً لشفق نيوز.. السوداني يطلب تحديد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على تشكيلته الوزارية

بالاسماء.. حكومة السوداني تنال ثقة مجلس النواب.

Date: 2022-10-27 17:32:14
بالاسماء.. حكومة السوداني تنال ثقة مجلس النواب.

تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. البرلمان يرفض طلب السوداني بالتصويت على حكومته غدا الخميس

Date: 2022-10-26 14:08:26
تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. البرلمان يرفض طلب السوداني بالتصويت على حكومته غدا الخميس

السوداني يجري تعديلاً سريعاً على كتاب التشكيلة الحكومية ويرسل طلباً جديداً لعقد جلسة برلمانية

Date: 2022-10-26 14:35:15
السوداني يجري تعديلاً سريعاً على كتاب التشكيلة الحكومية ويرسل طلباً جديداً لعقد جلسة برلمانية

ائتلاف إدارة الدولة: تحرك للتصويت على حكومة السوداني السبت المقبل

Date: 2022-10-18 09:28:22
ائتلاف إدارة الدولة: تحرك للتصويت على حكومة السوداني السبت المقبل

مكتب الأعرجي: لسنا مصدر خبر الانسحاب

Date: 2022-10-23 16:47:25
مكتب الأعرجي: لسنا مصدر خبر الانسحاب

البرلمان العراقي: سنعمل على تخصيص 5% من رواتب الرئاسات للمحرومين والمتعففين

Date: 2019-10-04 15:19:56
البرلمان العراقي: سنعمل على تخصيص 5% من رواتب الرئاسات للمحرومين والمتعففين

البرلمان يستأنف جلساته بعد تعطلها لشهرين

Date: 2021-03-01 15:26:00
البرلمان يستأنف جلساته بعد تعطلها لشهرين