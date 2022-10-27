البرلمان العراقي يلتئم لمنح الثقة لحكومة السوداني والتصويت على برنامجه الحكومي

شفق نيوز/ عقد مجلس النواب العراقي يوم الخميس، جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي وأعضاء الكابينة الحكومية الجديدة.

وحضر الجلسة الخاصة، 253 نائباً، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بالإضافة إلى قادة قوى سياسية، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بلاسخارت.

وحدد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي في وقت سابق من اليوم الخميس، موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني، بعد تعديلات أجراها الأخير على كتابه الأول المتضمن طلب عقد الجلسة، ومن ثم إعادة إرساله إلى هيئة رئاسة المجلس مجدداً.

ويعرض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني تشكيلة حكومية مكونة من 21 حقيبة وزارة عدا حقيبتي الاعمار والاسكان ووزارة البيئة التي لم يتم الاتفاق عليها إلى قبل انعقاد الجلسة.

وكلّف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في 13 تشرين الأول الجاري، مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وواجه السوداني قبل تكليفه رفضا شديدا من قبل التيار الصدري، ادى إلى اقتحام المنطقة الخضراء والاعتصام بمبنى البرلمان وتطورت الأمور إلى مواجهة مسلحة نهاية آب الماضي. قبل أن يوجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انصاره بالانسحاب وانهاء الاعتصام والمواجهة المسلحة التي أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصاً.