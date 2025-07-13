البرلمان العراقي يلتئم غداً للتصويت على رئيسي مجلسي الخدمة والدولة

شفق نيوز- بغداد

من المقرر ان يعقد مجلس النواب، يوم غداً الاثنين، جلسته للتصويت على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس مجلس والدولة، فضلا عن مناقشة مقترح تعديل قانون مجلس النواب.

جاء ذلك وفقا لجدول أعمال المجلس الذي ورد لوكالة شفق نيوز، وتضمن ايضاً "التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020، والتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية".

كما يتضمن جدول الأعمال، "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، وكذلك مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الموقع في 28 تموز/ 1994 بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".