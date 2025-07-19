البرلمان يعقد جلسة استثنائية لمناقشة فاجعة الكوت واستهدف كوردستان بالمسيرات

شفق نيوز - بغداد

من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، يوم الأثنين المقبل، جلسة استثنائية لمناقشة حادث حريق "الهايبر ماركت" في مدينة الكوت، واستهداف الحقول النفطية في اقليم كوردستان بالطائرات المسيّرة المفخخة.

ونشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة الاستثنائية والذي تضمن موضوعين عامين للمناقشة أحدهما بخصوص حادثة حريق الكوت، والآخر بخصوص الهجمات الارهابية بالمسيرات المفخخة على البنى التحتية في إقليم كوردستان.

ولقي نحو 70 شخصاً بينهم رجال ونساء واطفال حتفهم جراء اندلاع حادث حريق مأساوي في مركز تسوق تجاري "هايبر ماركت" بمدينة الكوت.

وتعرضت الحقول النفطية في اقليم كوردستان طيلة الفترة الماضية الى هجمات بواسطة طائرات مفخخة مسيرة الحقت اضرارا جسيمة بالبنية التحتية الاقتصادية للاقليم.