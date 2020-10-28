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البرلمان العراقي يكمل التصويت على الدوائر الانتخابية

Category: سیاسة

Date: 2020-10-28T06:07:57+0000
البرلمان العراقي يكمل التصويت على الدوائر الانتخابية

شفق نيوز/ من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي في وقت لاحق من مساء اليوم الاربعاء جلسة لإستكمال التصويت على الدوائر الإنتخابية لقانون الانتخابات.

وكان مجلس النواب العراقي قد رفع يوم الاثنين جلسته دون التصويت على الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظتي كركوك ونينوى.

وكان البرلمان، قد صوت قبل يومين على الدوائر الانتخابية في 16 محافظة، باستثناء محافظتي كركوك ونينوى جراء عدم التوصل إلى توافق بشأن التقسيم.

ووفق القانون الجديد للانتخابات فإن توزيع الدوائر الانتخابات يكون كالتالي: 17 في بغداد، و8 في نينوى، و6 في البصرة، و5 في ذي قار والسليمانية، و4 في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، و3 في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى.

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