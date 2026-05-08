البرلمان العراقي يكشف عدد أعضائه المشاركين في الحج

أوضح مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، أن أعداد أعضاء مجلس النواب المشاركين في موسم الحج الحالي يبلغ 29 نائباً فقط، نافياً الأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنها "لا تستند إلى معلومات رسمية".

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "في الوقت الذي جرى تداول أرقام ومعلومات غير دقيقة بشأن أعداد أعضاء مجلس النواب المشاركين في موسم الحج الحالي، نؤكد أن العدد الصحيح يبلغ (29) نائباً فقط".

وأضاف، أن "جزءاً منهم أعضاء من لجنة الأوقاف النيابية جرى إيفادهم بمهامَّ رسمية مرتبطة بمتابعة شؤون الحجّاج العراقيين والإجراءات التنظيمية الخاصة بموسم الحج، وآخرون انطبقت عليهم شروط الحج وظهرت أسماؤهم ضمن القرعة الرسمية قبل فوزهم بعضوية مجلس النواب".

وتابع: "كما نوضح أن الأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى معلومات رسمية، لذلك ندعو إلى توخي الدقة واعتماد البيانات الصادرة عن الجهات المختصة، احتراماً للرأي العام وحرصاً على تداول المعلومات الصحيحة".

وكانت مواقع إخبارية قد تحدثت عن وجود أكثر من 100 نائب قد ظهرت أسماؤهم لأداء فريضة الحج، أي بما يعادل ثلث أعضاء البرلمان، مشيرة في الوقت نفسه إلى صدور تعليمات تقضي بعدم ذهاب أي منهم إلى الحج حتى الانتهاء من عملية التصويت على الكابينة الجديدة لحكومة علي الزيدي.