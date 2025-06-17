البرلمان العراقي يكتفي بجلسة تداولية حول إيران بعد غياب معظم النواب عن الحضور

شفق نيوز/ عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء جلسة تداولية لمناقشة العملية العسكرية التي تشنها اسرائيل على طهران، وانتهاك السيادة العراقية.

وقال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، ان مجلس النواب اخفق عقد جلسة استثنائية لمناقشة الموضوعين المطروحين على جدول الأعمال لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

وأضاف أن، عدد النواب الحاضرين لم يتجاوز 100 عضو ليكتفي بعقد جلسة تداولية فقط.

وكان مجلس النواب العراقي قد أعلن، يوم الأحد، عن عقد جلسة استثنائية يوم الثلاثاء (17 حزيران/ يونيو الجاري) لمناقشة "العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وانتهاك السيادة العراقية".

وكان العراق قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، رفع شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أعرب فيها عن إدانته واستنكاره لقيام إسرائيل بخرق الأجواء العراقية، واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة.