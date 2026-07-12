البرلمان العراقي يقيل رئيس هيئة الاستثمار ويحيل ملف الاستجواب للنزاهة

شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، إقالة رئيس هيئة الاستثمار الوطنية حيدر مكية من منصبه، بناء على مخرجات الاستجواب الغيابي قبل أيام.

وجاء في كتاب صادر عن مجلس النواب: بناء على استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار غيابياً، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 تموز، تقرر إعفاء رئيس الهيئة حيدر محمد مكية من منصبه، وإحالة ملف الاستجواب إلى هيئة النزاهة".

وكان مجلس النواب، صوت يوم الخميس الماضي، على إعفاء رئيس هيئة الاستثمار من منصبه، واحالة ملفاته إلى هيئة النزاهة.

فيما أكد النائب عادل الركابي، خلال المؤتمر، وهو المسؤول عن الاستجواب: باشرنا بجمع الوثائق والأدلة لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار، وتم تبليغه بشكل رسمي قبل ثلاثة أسابيع، ولكن للأسف لم يحضر.

وأكمل أن "الاستجواب كان يتضمن 21 سؤالا، ويتضمن فضائح كثيرة تدين رئيس هيئة الاستثمار بكثير من الفرص التي منحت بشكل مخالف للضوابط والقوانين".